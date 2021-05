Israël bestookt doelen Gaza met tanks en artillerie, raketten afgevuurd vanuit Libanon

Volgens het ministerie van Volksgezondheid van Gaza zijn sinds het begin van de Israëlische luchtaanvallen in totaal zeker 103 mensen zijn gedood, onder wie 27 kinderen. In Israël zijn volgens het leger zeker zeven mensen om het leven gekomen, schrijft persbureau AP.

De Verenigde Staten hebben bezwaar gemaakt tegen een bijeenkomst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om morgen te praten over het toenemende geweld. Het verzoek van China, Noorwegen en Tunesië is contraproductief, stelt een Amerikaanse diplomaat.

'Onacceptabel'

In meerdere steden in Israël en op de Westelijke Jordaanoever zijn Arabische en Joodse Israëliërs met elkaar slaags geraakt. De Israëlische premier Netanyahu noemt dat onacceptabel. "Niets rechtvaardigt het lynchen van Arabieren door Joden of het lynchen van Joden door Arabieren."

Het geweld in die steden is aan het escaleren, ziet NOS-correspondent Ties Brock. Onder meer in Tel Aviv hebben de botsingen er stevig ingehakt en dat Joodse en Arabische Israëliërs nu ook in andere plaatsen de strijd met elkaar aangaan, is volgens hem een nieuwe stap in het conflict. "Het einde lijkt nog niet in zicht."