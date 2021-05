Grote zoektocht in Frans bos naar verdachte van dubbele moord

In een bos in de Franse streek Cevennen is een grootschalige zoekactie gaande naar een man die wordt verdacht van het plegen van twee moorden. Zo'n 300 gendarmes zoeken naar de man, die na het neerschieten van twee collega's het bos in zou zijn gevlucht.

Autoriteiten verdenken Valentin Marcone (29) van het doodschieten van zijn baas en een collega, dinsdag in een houtzagerij in het dorp Les Plantiers. Er was een geschil over het werkrooster, schrijven Franse media.

Op Twitter verspreidde de politie een foto van Marcone. Hij heeft mogelijk twee vuurwapens bij zich.