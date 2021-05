Kraftwerk uitzonderlijke toevoeging aan Rock & Roll Hall of Fame

Kraftwerk werd in 1970 opgericht in Düsseldorf door Ralf Hütter en de vorig jaar overleden Florian Schneider. In een tijd van existentiële angst vanwege de atoomdreiging zetten zij de eerste generatie synthesizers in voor avantgardistische nummers over robots, radioactiviteit, computers en de Tour de France.

Midden jaren 70 had de groep ook in Nederland succes met nummers als Autobahn en The Model. Andere artiesten leenden graag van de Duitsers: zo werd New Order voor Blue Monday geïnspireerd door Uranium en nam Coldplay voor het refrein van Talk bijna letterlijk het deuntje uit Computerlove over. Jay-Z (dit jaar ook opgenomen in het rockpantheon) samplede The Man-Machine voor Always Be My Sunshine.

"De invloed van de band hoor je terug in de synthpop van Depeche Mode, de elektronische rock van U2, de productietechnieken van Kanye West en in ontelbare EDM- en dubstep-artiesten", concludeert ook de Rock & Roll Hall of Fame.

Een selectie van Kraftwerkfragmenten: