Twee ME'ers gewond, zeven arrestaties bij rellen in Doetinchem

Bij rellen gisteravond na de voetbalwedstrijd van De Graafschap in Doetinchem zijn twee ME'ers gewond geraakt. Zeven relschoppers zijn opgepakt, vijf voor openlijke geweldpleging en twee voor belediging.

De Graafschap speelde gisteravond een wedstrijd om promotie naar de eredivisie tegen Helmond Sport, maar wist niet te winnen. Het bleef 0-0. Tijdens en na de wedstrijd had zich een grote groep supporters verzameld bij stadion De Vijverberg. Toen de politie hen vroeg om weg te gaan, vertrokken de meesten, meldt Omroep Gelderland. Maar een groep van zo'n 150 mensen wilde niet weg en daarop zette de politie de ME in.

De sfeer was gespannen, zegt een woordvoerder van de politie. Hij spreekt over "fors geweld" tegen de politie. Er werd met stenen, fakkels, vuurwerk en glas gegooid. Twee ME'ers raakten lichtgewond.

Past niet bij De Graafschap

Volgens de gemeente Doetinchem was een groep jongeren puur en alleen uit op rellen. "Dit past absoluut niet bij De Graafschap en is iets wat we in de afgelopen decennia niet eerder hebben meegemaakt", zegt een woordvoerder.

Gezien de schade die is aangericht, is hij ervan overtuigd dat de relschoppers niet met de voetbalclub te maken hebben. "Voor ons is het heel duidelijk: deze daders zijn geen supporters van De Graafschap."

Afgelopen vrijdag kwamen er ook al honderden supporters naar De Vijverberg, toen om de spelersbus van De Graafschap te onthalen na het gelijkspel (1-1) tegen Jong Ajax in Amsterdam. Daarbij werden journalisten verbaal geïntimideerd en een persfotograaf belaagd.