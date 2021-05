Aantal geiten in Gelderland stijgt gewoon door ondanks 'geitenstop'

De 'geitenstop' die de provincie Gelderland in 2017 invoerde, heeft geen enkel effect gehad. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat het aantal volwassen melkgeiten met vijftig procent is gestegen tot meer dan 110.000.

Voor omwonenden is dat slecht nieuws, omdat geitenhouderijen tot gezondheidsklachten in de buurt leiden. Het gaat vooral om longontstekingen. "Ik word ziek, mijn buren worden ziek", zegt Paul Van der Krogt uit het dorp Gendt. "De dokter heeft zelfs tegen ons gezegd dat we moeten verhuizen", vertelt Jan Loskamp uit Zelhem. "Wij wonen volgens hem in ongezonde lucht."

In 2014 toonde RIVM-onderzoek al aan dat er dertig tot vijftig procent meer kans is op longontsteking in een straal van twee kilometer rondom een geitenhouderij. Het instituut onderzoekt hoe dat komt, maar dat is vertraagd door corona. Het duurt in ieder geval tot 2024 voordat de eindconclusie op tafel ligt.

Doorgefokt

Juist de gezondheidsklachten bij omwonenden waren in 2017 de belangrijkste reden voor de provincie om een 'geitenstop' af te kondigen en geen nieuwe vergunningen te verlenen. Maar die stop werkt niet.

In 2017 waren er 74.000 volwassen melkgeiten in Gelderland, vorig jaar 110.805, een groei van 50 procent. En het einde is nog niet in zicht. De eerste vier maanden van dit jaar zijn er alweer ruim 8000 volwassen geiten bijgekomen.

Probleem is dat de bestaande geitenhouderijen in 2017 al toestemming hadden om door te fokken. "Het aantal geiten gaat wel stabiliseren", zegt CDA-gedeputeerde Peter Drenth. "Als we die stop niet hadden afgekondigd, hadden we het nu echt over totaal andere aantallen gehad."

Geld is belangrijker

Die redenering stelt de omwonenden niet gerust. Paul van der Krogt zegt dat economische belangen zwaarder wegen dan hun gezondheid. "Geld is dus belangrijker. Als je volksgezondheid belangrijk vindt, dan doe je dat niet." Ook Paul van Haren van de stichting Dorp en Landschap Bommelerwaard wijst op de winsten die worden geboekt met het houden van geiten. "Het is het gouden kalf, ze dansen er omheen en vinden het allemaal geweldig. Ook de gedeputeerde danst mee."

Zo simpel ligt het niet, reageert Jos Tolboom van de vakgroep LTO Melkgeitenhouderij: "Als je met je buren in discussie raakt omdat ze ziek worden van jouw bedrijf, dan doet dat gewoon pijn. Ook al kunnen ze je in juridische of financiële zin niets maken. Dat zal allemaal best, het zijn wel je buren."