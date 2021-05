Veel rook bij grote brand in papieropslag Leeuwarden

In een papieropslag op de vuilstort in Leeuwarden is gisteravond een zeer grote brand uitgebroken. Omdat er veel rook vrijkwam, is er een NL-Alert verstuurd.

De brandweer is met veel eenheden uitgerukt en heeft onder meer twee hoogwerkers ingezet om het vuur te bestrijden. Even na middernacht werd een kraan ingezet om een deel van de loods open te halen en zo beter bij de vuurhaard te kunnen komen. In het pand staat volgens de brandweer een grote hoeveelheid papier in brand.

Inwoners die last hebben van de lage rookontwikkeling worden opgeroepen ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. De brandweer doet metingen in de omgeving. De oorzaak van de brand is nog onbekend.