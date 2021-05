Man die meisje overreed met grasmaaier in Kampen vrijgesproken

Een man die drie jaar geleden in Kampen een dodelijk ongeluk met een grasmaaier veroorzaakte, is vrijgesproken. Volgens de rechtbank in Overijssel was er geen sprake van 'verwijtbare onvoorzichtigheid'. Het slachtoffer was een meisje van 6.

Het ongeluk gebeurde in september 2018. De toen 19-jarige man maaide in opdracht van de gemeente een groot grasveld in de buurt van een basisschool. Het grasveld was vrij toen hij begon met maaien, maar op een gegeven moment kwamen er drie klassen met zo'n 60 kinderen uit de school om pauze te houden.

Andere kinderen zagen ongeluk

De kinderen verspreidden zich over het grasveld. De man had aan de leerlingen duidelijk gemaakt met gebaren en toeterende geluiden dat ze van het veld af moesten. Ook leerkrachten zouden volgens RTV Oost de kinderen hebben gewaarschuwd. De bestuurder van de maaier dacht daarna dat iedereen weg was. Het ongeluk gebeurde toen de man met de maaier achteruitreed. Hij had nog omgekeken, maar zag daarbij het meisje over het hoofd. Ze kwam onder de maaier terecht en overleed later aan haar verwondingen. Meerdere kinderen zagen het ongeluk gebeuren.

Volgens de rechtbank had het ongeluk "met de kennis van nu" waarschijnlijk voorkomen kunnen worden. Maar het was toen niet gebruikelijk om uit te stappen, leerkrachten te waarschuwen en de kinderen constant in de gaten te houden. "Er waren geen geschreven of ongeschreven regels voor het maaien in de buurt van kinderen. Ook was de man daar in zijn opleiding niets over verteld. Het is daarom niet redelijk om dit van een gemiddelde grasmaaierbestuurder te verwachten", zegt de rechter erover.

Wel had de man in zijn spiegels moeten blijven kijken toen hij achteruitreed, zegt de rechtbank. Maar ook als hij dat had gedaan was niet zeker geweest dat het ongeluk niet was gebeurd, vanwege de dode hoek. Het is onduidelijk waar het meisje precies stond.

OM eiste werkstraf

Het Openbaar Ministerie had een werkstraf van 180 uur geëist. De officier vond wel dat de man beter had moeten opletten, voor hij achteruitreed. De bestuurder zou niet alles hebben gedaan om te zien of hij veilig verder kon.

Na het ongeluk hebben alle grasmaaiers van de gemeente een achteruitkijkcamera gekregen en een speciale bumper die moet voorkomen dat iemand onder de wielen terecht kan komen.

De bestuurder verklaarde eerder dat het ongeluk diepe indruk op hem heeft gemaakt. Hij heeft ook een gesprek gevoerd met de ouders van het slachtoffer. De moeder van het meisje zei dat ze de bestuurder niks verwijt, maar de school en de gemeente wel. Ze vindt dat de school beter toezicht had moeten houden en de gemeente had de school moeten laten weten dat er gemaaid zou worden.