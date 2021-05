Nieuwe maatregelen voor schonere lucht in IJmond in 2030

De gemeentes Beverwijk, Velsen, Heemskerk en de provincie Noord-Holland gaan samenwerken om de luchtkwaliteit in de IJmond over negen jaar binnen de internationaal geadviseerde waarden te krijgen.

In een nieuw rapport stellen de gemeentes en de provincie dat 90 procent van de totale fijnstofuitstoot in Beverwijk afkomstig is van Tata Steel. Toch richt het plan van aanpak van provincie en gemeentes zich vooral op andere vervuilers dan het staalbedrijf. Dit omdat ze maar beperkt invloed kunnen uitoefenen op Tata.

Door de nieuwe maatregelen hopen de overheden dat de luchtkwaliteit in 2030 valt binnen de waarden die de Wereldgezondheidsorganisatie heeft gesteld voor stikstofdioxide en fijnstof.

Geen houtkachels meer

De aangekondigde maatregelen richten zich op zaken waar de gemeentes en provincie wél een vinger in de pap hebben, zoals openbaar vervoer en havengelden.

Zo willen ze het gebruik van fietsen en het openbaar vervoer stimuleren. Ook is het de bedoeling dat vervuilende schepen meer havengelden gaan betalen.

Inwoners moeten eveneens hun steentje bijdragen. De overheden starten met een voorlichtingscampagne over het gebruik van houtkachels en de gevolgen hiervan voor het milieu. Ook de jaarlijkse kerstboomverbranding in de gemeenten is binnenkort verleden tijd. Verder zeggen de gemeentes voorstander te zijn van een landelijk vuurwerkverbod, schrijft NH Nieuws.

Omwonenden en andere belanghebbenden krijgen zes weken de tijd om hun mening te geven over de plannen. De maatregelen worden waarschijnlijk in september definitief vastgesteld.

Ernstige ziektes

Uit een recent onderzoek van het RIVM bleek dat ernstige ziektes als diabetes, hartaandoeningen en longkanker veel vaker voorkomen in de IJmond dan in andere gebieden met zware industrie. Het onderzoek gaf geen antwoord op de vraag wat de oorzaak van de klachten is en in hoeverre die in verband staan met de uitstoot van Tata Steel.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat in kaart brengen wat de gevolgen zijn van de uitstoot van Tata Steel voor de omgeving.

De raad wil weten hoe burgers in het algemeen worden beschermd tegen de risico's van schadelijke uitstoot van de industrie, en noemt daarbij specifiek de situatie rond Tata Steel. Een onderzoek van de OVV neemt over het algemeen een jaar in beslag.