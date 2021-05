Europese Commissie verliest belastingzaak van Amazon

De Europese Commissie heeft onterecht Luxemburg gevorderd om onbetaalde belastingen bij Amazon te innen. Dat concludeert het Gerecht van de Europese Unie in eerste aanleg. Het ging om een bedrag van 250 miljoen euro.

Volgens de rechters heeft de commissie niet aangetoond dat de webwinkelgigant een voorkeursbehandeling heeft gekregen.

Verkeerde analyse

"Eigenlijk fluit het Gerecht de Europese Commissie terug op het bewijspunt en zegt dat de commissie een verkeerde analyse heeft aangeleverd om te bewijzen dat Luxemburg Amazon heeft bevoordeeld", zegt Maarten de Wilde, hoogleraar belastingrecht aan de Erasmus Universiteit. "In feite wordt daarmee de hele analyse van tafel geveegd, een gevoelige nederlaag."

De Wilde legt uit dat de commissie gekeken heeft naar de vraag wat de activiteiten van het bedrijf op zichzelf staand waard zouden zijn in de markt: wat is de prijs die daar in de markt voor zou moeten worden betaald? Op die manier wilde de commissie aantonen dat er sprake was van illegale staatssteun door Luxemburg, maar het Gerecht gaat daar dus niet in mee.

Amazon heeft in een reactie het oordeel verwelkomd. "Dit is in lijn met onze positie dat we alle regels volgen en Amazon geen voorkeursbehandeling krijgt." Het Gerecht oordeelt over zaken in eerste aanleg, beroep is mogelijk bij het Europees Hof van Justitie.

Andere zaken ook verloren

Eerder verloor de commissie een soortgelijke zaak tegen Apple en Starbucks. Tegen die laatste zaak besloot Brussel uiteindelijk geen beroep aan te tekenen. Tegen Apple deed de commissie dat wel, die zaak is het grootst. Ierland moet van de commissie 13 miljoen euro bij Apple innen.

In een zaak tegen het Franse energiebedrijf Engie heeft de commissie wel gewonnen. Daar gaat het om een bedrag van 120 miljoen euro.