Máxima laat zich op tv interviewen door Matthijs van Nieuwkerk

Matthijs van Nieuwkerk heeft koningin Máxima geïnterviewd ter gelegenheid van haar 50ste verjaardag op 17 mei.

De ontmoeting, een productie van de NOS, vond plaats op Paleis Huis ten Bosch en wordt op haar verjaardag aanstaande maandag uitgezonden. Het was volgens de makers een "openhartig gesprek, over het leven, de liefde en het werk".

Lang interview zeldzaam

Het is uitzonderlijk dat Máxima een uitgebreid tv-interview geeft. De laatste keer dat ze dat alleen deed was in 2011 in de NOS-documentaire Portret van een Prinses, die werd gemaakt in de aanloop naar haar 40ste verjaardag. Twee jaar later werd ze kort voor de inhuldiging samen met aanstaand koning Willem-Alexander geïnterviewd.

Vorige week werd al bekend dat de koningin een velletje postzegels krijgt ter ere van haar tiende lustrum. Bijzonder is dat er ook een postzegel met een privéfoto bij zit.

NOS: Máxima 50 - maandag 17 mei 20.33 - 21.45 uur NPO 1