Politie: overvallers PSV-voetballer Zahavi kwamen met de fiets

De twee daders van de gewapende overval op het huis van PSV-voetballer Zahavi, afgelopen zondag in Amsterdam, kwamen allebei met de fiets. Dat maakte de politie gisteravond bekend in het tv-programma Opsporing Verzocht. Mogelijk vertrokken ze ook weer per tweewieler.

De twee overvallers van zo'n 20 jaar oud belden 's middags aan bij de woning. Een van hen deed zich voor als pakketbezorger. Volgens de politie droeg diegene een polo met het logo van pakketdienst TNT en had hij een donkere huidskleur, zijn handlanger was lichtgetint en droeg een olijfgroene jas.

Bij de overval werden de vrouw en de vier jonge kinderen vastgebonden, en werden hun monden dichtgeplakt met tape. De politie hoopt dat buurtbewoners camerabeelden hebben waarop de twee daders te zien zijn.

Training hervat

Zahavi was op het moment van de overval met PSV onderweg naar de uitwedstrijd tegen Willem II. Hij keerde, nog voordat de wedstrijd in Tilburg was begonnen, halsoverkop terug naar huis.

De Israëlische spits liet gisteren weten dat hij het seizoen bij PSV willen afmaken. Hij heeft de training bij zijn voetbalclub inmiddels ook hervat. Zijn club heeft maandag aan Zahavi laten weten dat hij alle tijd moet nemen om de situatie te verwerken.