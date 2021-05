Oehoe vliegt rond in Hulst: 'houd ontzag en geniet ervan'

Een oehoe vliegt sinds enkele dagen rond in het Zeeuwse Hulst. De uil is vermoedelijk ontsnapt in de Belgische stad Sint Niklaas. De Dierenbescherming vraagt mensen in Hulst om de oehoe met rust te laten.

Gisteren trok de oehoe in Hulst veel bekijks nadat het dier was neergestreken op een schoolplein. De vogel zat op een hek waarlangs peuters en kleuters naar binnen moeten en bleef daar enige tijd ongestoord zitten.

Medewerkers van de dierenambulance probeerden de oehoe met een groot net te vangen, maar dat viel nog niet mee. De oehoe vloog op en ging op het dak van een woning zitten. Daar konden de vrijwilligers van de dierenambulance niet bij.

'Niet zelf proberen te vangen'

Een woordvoerder van de Dierenbescherming zegt tegen Omroep Zeeland dat mensen die de oehoe zien altijd een melding mogen doen bij de meldkamer van de Dierenbescherming. Afhankelijk van de plek waar het dier is gesignaleerd, doet de ambulance dan opnieuw een poging om de oehoe te vangen. "Het is geen spoedgeval, zoals bij een aangereden dier."

Volgens de woordvoerder is het onverstandig als mensen zelf gaan proberen om de oehoe te vangen. "Daarvoor is het dier te groot. Laat dat over aan onze medewerkers." Ook een selfie maken wordt ontraden omdat het volgens de woordvoerder een wild dier blijft met scherpe klauwen. "Houd ontzag en geniet ervan."

Knuffelen

Tommy Breyaert uit Sint Niklaas denkt dat het zijn oehoe is die een paar weken geleden is ontsnapt. "We hebben al van alles geprobeerd om hem te vangen", vertelt hij aan Omroep Zeeland. "Voedsel neerleggen, hem vangen met een net, maar we krijgen hem niet te pakken."

Volgens Breyaert zijn vogels die in gevangenschap leven gewend om naar mensen toe te komen om voedsel te halen. "Maar met deze vogel heb ik nog niet kunnen trainen", vertelt hij. "Hij is nog jong, hij is geboren in oktober vorig jaar."

Hij maakt zich zorgen en is bang dat iemand de vogel iets aandoet. "Ik hoop dat we hem zo snel mogelijk te pakken krijgen." Volgens Breyaert heeft de oehoe niets kwaads in de zin. "Die oehoe is absoluut niet gevaarlijk. Hij wil alleen maar knuffelen."