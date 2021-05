Recordhoeveelheid e-waste ingezameld, maar het moet nog meer worden

In Nederland is vorig jaar 125,5 miljoen kilo aan e-waste ingezameld. Dat is 8,1 procent meer dan in 2019 en een nieuw record. Dat staat in het jaarverslag van Wecycle, de landelijke campagne voor het inzamelen en recyclen van elektronische apparaten en lampen.

Er moet nog wel veel gebeuren om de Europese inzameldoelstelling van 65 procent te halen. Daarvoor is volgens Wecycle "een forse extra inspanning" nodig. Het gaat dan niet om 65 procent van alle apparatuur die wordt afgedankt, maar om een inzameling ter grootte van 65 procent van de nieuw verkochte apparatuur.

Op welk percentage de inzameling nu zit, is niet bekend; het cijfer over 2020 moet nog worden berekend. In 2019 was het 48 procent.

Aldi, Bol.com en Roompot

Er zijn inmiddels 13.000 inzamelpunten. Dat zijn de gemeentelijke milieustraten, maar ook kringloopbedrijven en winkels. Zo staat in alle 500 Aldi-supermarkten een inzamelmeubel van Wecycle, waar klanten kleine apparatuur, lampen en batterijen kunnen inleveren.

Ook bedrijven zelf zamelen steeds meer e-waste in. Wecycle noemt onder meer Bol.com en Roompot als voorbeeld. Bol.com opende vorig jaar een speciaal retourcentrum in Waalwijk, dat alle afgekeurde apparaten naar Wecycle doorsluist. De vakantieparken van Roompot doen hetzelfde met al hun afgedankte elektronica.