Politie vindt drugslab op scheepswerf in Angeren

De politie heeft op een scheepswerf in Angeren, ten zuiden van Arnhem, een drugslab gevonden. Dat zat in een zeecontainer die daarvoor speciaal was ingericht.

Het is nog onduidelijk wat er precies in de zeecontainer werd geproduceerd en in welke hoeveelheden. Er is ook nog niemand aangehouden. De politie doet onderzoek en zal daarna het lab ontmantelen.

De politie heeft bij de actie onder meer een gepantserd voertuig ingezet: