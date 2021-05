Belastingdienst ontving bijna tien miljoen aangiftes inkomstenbelasting

Bij de Belastingdienst zijn dit jaar 9,8 miljoen aangiftes voor de inkomstenbelasting op tijd binnengekomen, een record. De fiscus vermoedt dat dit komt doordat mensen een week langer de tijd hadden.

Door storingen in de eerste week was het moeilijk om aangifte te doen. Het duurde een aantal dagen voordat de problemen waren verholpen. Daarop werd de aangiftetermijn verlengd tot 8 mei.

De deadline liep daarmee tot afgelopen zaterdag. Normaal gesproken duurt de aangifteperiode van 1 maart tot en met 1 mei.

Minder uitstel

De Belastingdienst vermoedt dat de extra week er ook voor heeft gezorgd dat wat minder mensen uitstel hebben gevraagd dan vorig jaar. Er kwamen 2,9 miljoen uitstelverzoeken binnen, 100.000 minder dan in 2020.

Van de mensen die aangifte hebben gedaan, kregen 1,9 miljoen al bericht van de fiscus over de vraag of ze geld terugkrijgen of juist moeten betalen. De Belastingdienst probeert de rest voor 1 juli hierover te informeren.