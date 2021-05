Russische activist Olga Misik krijgt 2 jaar huisarrest voor vandalisme

De Russische activist Olga Misik krijgt 2 jaar en 2 maanden huisarrest wegens vandalisme. Daarbij mag ze tussen 22.00 en 06.00 uur niet buiten zijn, oordeelt de rechter.

Afgelopen zomer werd Misik gearresteerd nadat ze een gebouw van het Openbaar Ministerie met verf had besmeurd. Ook had ze een spandoek met een steunbetuiging voor politieke gevangenen opgehangen. Sindsdien zit ze in huisarrest en mag ze geen internet gebruiken.

De activiste kreeg bekendheid in 2019, toen ze als 17-jarig meisje de grondwet voorlas aan de oproerpolitie tijdens demonstraties. De foto van 'het meisje met de grondwet', waarop Misik in kleermakerszit en met een kogelvrijvest aan het artikel voorleest over het recht op vreedzaam protest, ging de hele wereld over.