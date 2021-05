Wekdienst 11/5: Persconferentie over versoepelingen • Overleg politiebonden met Grapperhaus

Wat heb je gemist?

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heeft op Twitter gereageerd op de uitzending van Nieuwsuur van gisteravond, waarin demissionair premier Rutte te gast was. Rutte zei dat hij binnenkort een persoonlijk gesprek heeft met Omtzigt. Die zegt dat er inderdaad per sms contact is geweest en dat hij altijd tot een gesprek bereid is, maar dat het "op dit moment niet lukt dit soort gesprekken te voeren". Omtzigt zit al enige tijd ziek thuis.

Eerder kwam Rutte onder vuur te liggen omdat hij het in de formatie over de positie van Omtzigt had gehad, terwijl hij dat later ontkende. Het leidde tot een kritisch debat in de Tweede Kamer. In Nieuwsuur erkende Rutte gisteren dat hij fouten heeft gemaakt.