Duitse priesters zegenen relaties tussen homoseksuele gelovigen in

De Duitse bisschoppen zijn er niet blij mee. "We vragen ons af of dit het juiste moment is", zegt de woordvoerder van de Duitse bisschoppenconferentie. "We begrijpen dat er behoefte aan is, maar voor ons voelt het als een provocatie, omdat we in Duitsland midden in een theologische discussie over hervorming van de kerk zitten. We moeten eerst met elkaar in gesprek."

Nederland

Nederlandse homostellen kunnen voor het zegenen van hun relatie terecht bij leden van het Werkverband van katholieke homo-pastores. Dat maakte na de uitspraak van de paus in maart bekend dat zij het verbod zouden negeren.

In een brief aan de bisschoppen en collega-pastores schreven ze: "Wanneer twee mensen (twee mannen, twee vrouwen, vrouw en man) elkaar en hun gezinsleden tot zegen willen zijn, zijn wij bereid op hun verzoek en na de gebruikelijke zorgvuldige voorbereiding die zegen ook over hun relatie uit te spreken".