Franse seriemoordenaar Michel Fourniret, 'monster van de Ardennen', (79) overleden

De Franse seriemoordenaar Michel Fourniret (79) is overleden. De man die de bijnaam 'het monster van de Ardennen' kreeg, lag sinds eind april in een ziekenhuis. Waarom hij was opgenomen wilde de Franse justitie niet bekendmaken, maar volgens Franse media had hij onder meer moeite met ademhalen.

Fourniret en zijn voormalige echtgenote werden in 2008 tot levenslange gevangenisstraffen veroordeeld. Bewezen was dat hij in Frankrijk en België tussen 1987 en 2001 zeven vrouwen en meisjes tussen de 12 en 22 jaar oud had ontvoerd, verkracht en vermoord. Zijn vrouw hielp hem bij het vinden van slachtoffers. In 2018 kwam daar wegens nog een moord nog een veroordeling tot levenslang bij.

De twee werden in 2003 in België gearresteerd, nadat een 13-jarige meisje dat door Fourniret ontvoerd was, wist te ontsnappen en de politie belde. Daarna werden Fourniret en zijn vrouw aan Frankrijk uitgeleverd waar ze de politie hielpen bij het terugvinden van de stoffelijke resten van drie slachtoffers.