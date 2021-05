Brand in twee woningen in Sassenheim na explosie

In Sassenheim is vanmiddag na een explosie brand uitgebroken in twee woningen. De brand is inmiddels onder controle.

Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Onderzoek moet uitwijzen of de bewoners van de huizen ernaast veilig kunnen terugkeren.

De politie heeft een man aangehouden, schrijft Omroep West. Hij wordt verdacht van brandstichting.

