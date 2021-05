Podcast De Dag: de opmars van vega(n)

Nederlanders eten per persoon de meeste vleesvervangers van Europa en vegetariërs en veganisten zijn de afgelopen tien jaar aan een opmars bezig in Nederland. De totale vleesconsumptie daalt nog niet, maar de plantaardige eetwereld is al volop in ontwikkeling. Onder meer doordat bekende chefs, restaurants en grote bedrijven daar toekomst en mogelijkheden in zien.

Journalist en trendwatcher op het gebied van eten Hans Steenbergen vertelt in podcast De Dag hoe Nederlanders de afgelopen decennia anders zijn gaan denken over eten. Ook vegetariërs en veganisten hebben nu andere redenen om geen vlees te eten dan bijvoorbeeld in de jaren 70.

Waar wordt de opmars van plantaardig eten door gedreven en wat levert het mens en milieu op?

