Minister verleent na 33 jaar gratie aan levenslang veroordeelde Loi Wah C. (62)

De levenslang veroordeelde Loi Wah C. (62) heeft afgelopen week gratie gekregen van minister Dekker (Rechtsbescherming). De man, die vastzat voor de moord op vier gezinsleden in Rotterdam, kreeg alleen gratie op voorwaarde dat hij Nederland direct zou verlaten. Daarom is C. afgelopen donderdag naar Hongkong, waar hij werd geboren, vertrokken.

Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf. Het is de tweede keer sinds 1986 dat er gratie is verleend aan een levenslang veroordeelde in Nederland.

C. werd in 1988 veroordeeld voor een moord op het Chinese gezin Tang in Rotterdam. De man heeft de viervoudige moord altijd ontkend. Hij diende al zes keer eerder een gratieverzoek in. Het zevende verzoek kreeg een positief advies van het Openbaar Ministerie en de rechter, waardoor de man na 33 jaar de gevangenis mocht verlaten.

"Ik kan op dit moment niets anders doen dan gratie verlenen", schrijft minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming in een reactie over het verzoek. "Zowel de rechter als het Openbaar Ministerie adviseert bij het zevende gratieverzoek aan de heer C. onvoorwaardelijke gratie te verlenen nu er geen argumenten meer zijn om gratie te weigeren."

De gratie neemt de veroordeling niet weg. De dader is nog steeds schuldig bevonden aan de feiten die hij heeft gepleegd en het vonnis blijft staan. C.'s advocaat heeft contact met hem gehad en laat weten dat zijn cliënt blij is met de uitkomst van de zaak.

Hoe werkt gratie verlenen eigenlijk?