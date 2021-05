Opnieuw confrontaties bij moskee in Jeruzalem, zeker 180 gewonden

Vandaag zou duidelijk worden of de families in hoger beroep mogen gaan tegen dit besluit, maar de zitting van het Israëlische hooggerechtshof over de zaak is uitgesteld.

Jeruzalemdag

Daarmee is de angel er echter niet uit. Vandaag wordt opnieuw een spannende en mogelijk explosieve dag, verwacht correspondent Ties Brock. Het is Jeruzalemdag, de dag waarop Israël viert dat het Oost-Jeruzalem veroverde tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967. Op die feestdag trekken doorgaans nationalistische Israëliërs door de oude stad, onder wie vaak ook leden van extreem-rechtse groeperingen.

"Veel Palestijnen beschouwen die optocht als provocerend", zegt Brock. De politie heeft overwogen om de route aan te passen. Ook zou het Joodse gelovigen vandaag verboden zijn om de Tempelberg te betreden, waar ook de Al-Aqsamoskee ligt. "De vraag is of de optocht doorgaat, en zo ja: op welke manier. Het kan tot verdere escalatie leiden."

Internationale bezorgdheid

De toenemende spanningen in Israël trekken internationaal de aandacht. Vandaag overlegt de VN-Veiligheidsraad over de kwestie.

Dit weekend uitten de EU, Rusland en de VS al hun zorgen over het conflict. Paus Franciscus riep op om de confrontaties in Jeruzalem te stoppen. De stad is voor zowel joden, moslims als christenen een heilige plek.