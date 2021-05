Rotterdam probeert politiestaking tijdens Klassieker te voorkomen via rechter

De gemeente Rotterdam wil niet dat politieagenten staken tijdens Feyenoord-Ajax. Om 11.15 uur dient een kort geding bij de rechtbank in Rotterdam. Tijdens een gesprek tussen de gemeente, politie en vakbonden om 10.00 uur kwamen de partijen niet nader tot elkaar.

Verschillende politiebonden stelden gisteren hun achterban voor om het werk neer te leggen tussen 13.00 uur en 15.00 uur. Daarmee zou het doorgaan van de wedstrijd, die om 14.30 uur begint, in gevaar komen, ondanks dat daar geen publiek bij aanwezig mag zijn.

De gemeente noemde de actie vanochtend "ontijdig en onevenredig".

Geweld tegen agenten

Directe aanleiding voor de staking zijn twee incidenten in Rotterdam en Barneveld. Gisterochtend raakte de politie slaags met Feyenoord-aanhangers bij het trainingscomplex van Feyenoord. Daarbij werd de politie bekogeld met onder meer vuurwerk en flessen.

In Barneveld liep een onaangekondigde demonstratie tegen coronamaatregelen uit de hand. Relschoppers gooiden met stenen naar agenten.

Agenten waren de afgelopen dagen ook druk bezig met onderzoeken naar vuurwerkbommen bij clubcafés in beide steden: vrijdag was in Rotterdam een Feyenoordcafé doelwit, een dag later gingen in Amsterdam een explosief af bij een café waar vaak Ajaxfans komen. Een persoon is aangehouden voor de eerste ontploffing, de politie onderzoekt of er een verband is met de beladen wedstrijd.

Cao en vaccinatie

De politievakbonden zijn ontevreden dat er nog altijd geen nieuwe cao is afgesloten en dat ze niet met voorrang gevaccineerd worden. Agenten "zijn het meer dan zat dat hun harde en belangrijke werk niet op waarde geschat wordt en hun loyaliteit meer dan misbruikt wordt als het de bestuurders en overheid uitkomt", aldus een verklaring van de vakbonden.