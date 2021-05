Ex-president Malediven op intensive care na bomaanslag

Nasheed werd in 2008 de eerste democratisch verkozen president van het eilandenrijk in de Indische Oceaan, dat de dertig jaar ervoor autoritair werd bestuurd. In 2012 werd hij gedwongen op om te stappen na langdurige protesten tegen zijn bewind. Hijzelf noemde het een coup.

De 53-jarige Nasheed is leider van de regerende MDP en voorzitter van het parlement. Hij is een uitgesproken criticus van moslimextremisme in het islamitische land. Ook is hij een klimaatactivist, die in 2011 wereldwijd bekend werd door de documentaire The Island President, waarin hij aandacht vroeg voor de zeespiegelstijging die zijn land bedreigt.