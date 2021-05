Opnieuw vuurwerkbom ontploft, nu bij supporterscafé Ajax

In Amsterdam-West is een ontploffing geweest bij een café. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om zwaar vuurwerk. Het café, Vak West, staat erom bekend dat er veel Ajax-supporters komen.

De politie onderzoekt of de daad een reactie is op een aantal ontploffingen eerder deze week in Rotterdam. Daarbij werden onder meer twee Feyenoord-cafés getroffen door vuurwerkbommen.

Voor de explosies in Rotterdam werd gisteravond een 21-jarige Amsterdammer opgepakt. Onduidelijk is nog of er een verband is met de wedstrijd Feyenoord-Ajax, die morgen wordt gespeeld.

Raam gesneuveld

De vuurwerkontploffing in Amsterdam-West was gisteravond rond 23.30 uur. Op foto's op sociale media is te zien dat een raam is vernield.

Niemand is gewond geraakt.