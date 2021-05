VN: onderzoek naar politie-actie Rio de Janeiro, onnodig geweld gebruikt

Gisteren viel de politie met gepantserde voertuigen en begeleid door helikopters de wijk Jacarezinho binnen. Er ontstond een vuurgevecht dat uitliep op een bloedbad. Niet eerder vielen bij een politieactie tegen drugsgeweld in de stad zo veel doden. Bendeleden probeerden te vluchten over de daken van de huizen. Tien bendeleden werden gearresteerd.

De politieleiding verdedigt de actie. Volgens de politie is de drugshandel in de arme wijken, ook wel bekend als favela's, uit de hand gelopen. Rio de Janeiro kampt net als veel andere grote steden in Brazilië al tientallen jaren met machtige drugsbendes die bepalen wat er gebeurt in de favela's.

Vorig jaar had de hoogste Braziliaanse rechter geoordeeld dat politie-acties in favela's vanwege de coronapandemie moeten worden opgeschort, tenzij ze absoluut noodzakelijk worden geacht.