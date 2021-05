'Gemeenten staken bijna half miljoen subsidie in omstreden Chinese onderwijsinstituten'

Drie Nederlandse gemeenten en één provincie staken samen bijna een half miljoen euro in de oprichting en financiering van zogenoemde Confucius instituten, controversiële onderwijsinstellingen met banden met de Chinese staat, stelt onderzoekscollectief Follow The Money.

Den Haag gaf in 2006 een bedrag van 32.500 euro aan het lokale Confucius instituut. De gemeente Groningen trok tien jaar lang jaarlijks 30.000 euro uit, en Maastricht en Limburg gaven gedurende vier jaar samen 40.000 euro per jaar. In totaal kwam dit neer op 492.500 euro, berekende Follow The Money.

In het geval van Groningen was overigens al langer bekend dat de gemeente als subsidieverlener optrad voor het Groningen Confucius Institute.