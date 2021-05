Brand in Werkendam met drie dodelijke slachtoffers was geen opzet

De brand in Werkendam waarbij afgelopen zondag drie arbeidsmigranten uit Litouwen om het leven kwamen, was geen opzet. Dat blijkt uit onderzoek van de politie.

De precieze oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het onderzoek is nog niet afgerond. Wel zijn de lichamen van de slachtoffers vrijgegeven.

Het gaat om drie mannen van 21, 31 en 53 jaar oud. Ze laten allemaal een gezin na, meldt Omroep Brabant.

In het appartement

De brand in het appartement boven het timmer- en interieurbedrijf brak zondagochtend rond 8.00 uur uit. Het vuur sloeg van het appartement over op het bedrijf. Het duurde een halve dag voor de brandweer het vuur onder controle had.

In de avond werden de drie lichamen gevonden. De drie Litouwers werkten niet bij het bedrijf.

Vlaggen halfstok

De fatale brand kwam hard aan bij medewerkers van het bedrijf en inwoners van Werkendam. Om steun te betuigen aan de nabestaanden is onder meer een inzamelingsactie opgezet. De teller staat vrijdagmiddag op ruim 36.000 euro.

Ook hingen donderdag tientallen vlaggen halfstok in het dorp.