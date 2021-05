Meisje opent vuur in middelbare school Idaho

Een leerling van een middelbare school in de Amerikaanse staat Idaho heeft het vuur geopend op medeleerlingen. Twee kinderen en een conciërge raakten gewond voordat een docent het meisje kon ontwapenen.

De schutter, die rond de 12 jaar oud zou zijn, had het vuurwapen meegenomen in haar rugzak. Aan het begin van de lesdag begon ze te schieten. Het is nog niet bekend wat haar motief is.

"We zaten in de klas met onze leraar en ineens hoorden we een harde knal, en toen nog twee keer. Daarna werd er geschreeuwd", zegt een schoolgenoot. "Onze docent ging kijken en zag bloed liggen."

Geraakt in ledematen

De drie slachtoffers werden geraakt in ledematen. Geen van hen verkeert in levensgevaar. De 1500 leerlingen van de middelbare school hebben vrij gekregen om het incident te kunnen verwerken.

Schietpartijen komen vaker voor op Amerikaanse scholen, maar in de staat Idaho zijn ze zeldzaam: de laatste keer dat daar een leerling een wapen afvuurde in een school was in 1999. Toen raakte één medeleerling gewond door een afgeketste kogel.