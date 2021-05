Paul de Leeuw en Astrid Joosten weg bij Op1

In januari raakte De Leeuw in opspraak door een opmerking over Aziaten, waarvoor hij later excuses maakte. In een gesprek met viroloog Ab Osterhaus had De Leeuw gezegd dat Aziatische mensen "gelijk doen wat de baas zegt", omdat dat in hun mentaliteit zou zitten.

In maart zei De Leeuw in het radioprogramma Spraakmakers dat hij ondanks de kritiek graag door wilde gaan met Op1. "Ik ben nu veel subtieler, veel minder dat het om de grap moet gaan. Er zullen altijd mensen tegenstander zijn, omdat het een inhoudelijk programma is, dus wat zoek ik daar? Maar zolang ik het nog mag maken, blijf ik het maken."