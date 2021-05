Vlaggen halfstok en inzamelingsactie in Werkendam na fatale brand

Veel inwoners van Werkendam hebben vandaag de vlag halfstok hangen ter nagedachtenis aan de drie mannen die zondag bij de brand in hun appartement om het leven kwamen. Ook is er al ruim 30.000 euro ingezameld voor de nabestaanden.

De drie arbeidsmigranten uit Litouwen woonden in een appartement boven een timmer- en interieurbedrijf in het Brabantse dorp. Daar brak zondag een grote brand uit. De mannen overleefden het niet. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Volgens Omroep Brabant is het overlijden van de mannen hard aangekomen in Werkendam. "We willen ons medeleven betuigen aan de nabestaanden in Litouwen. We willen ze meegeven: we denken aan jullie. Andere manieren om ze te bereiken hebben we niet", zegt initiatiefnemer Bert Versluis. "Litouwen is natuurlijk erg ver weg, maar via-via hoop ik toch dat de nabestaanden het meekrijgen."

Geld voor de nabestaanden

Ook zijn er diverse inzamelingsacties opgezet. "Ik kende de slachtoffers niet persoonlijk, maar wist wel wie het waren. Het waren lieve mensen en daarom wil ik wat voor de nabestaanden doen", zegt de initiatiefnemer van de inzamelingsactie Susanne Blaauw.

Die inzamelingsactie loopt nog tot volgende week. De directeur van het bedrijf, waarboven de mannen woonden, heeft verzekerd dat het bedrag naar de families van de slachtoffers gaat.