Onderzoek naar misstanden bij zorginstelling in Balkbrug

Naast klachten over de huisvesting, claimen cliënten ook dat de leiding zorggeld in eigen zak steekt. Bewoners betalen een dagelijkse bijdrage aan de instelling, voornamelijk vanuit hun persoonsgebonden budget. Verder krijgt de opvang giften van particulieren, kerkelijke instanties en inzamelingsacties van kerkelijke gemeenschappen.

De sociale recherche deed onderzoek naar aanleiding van de klachten over fraude. "We zijn momenteel de resultaten aan het bestuderen en besluiten vervolgens of er een vervolgonderzoek wordt ingesteld", zegt een woordvoerder.

Een woordvoerder van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) laat weten dat er in het verleden meerdere signalen over de WIC zijn binnengekomen, maar die vormden geen aanleiding voor nader onderzoek.

'Merendeel wel tevreden'

Directeur Gerrit Tessemaker (71) ontkent in een reactie aan RTV Oost dat er fraude is gepleegd met zorggelden. "We hebben een missie en dat doen we met passie, zeg ik altijd. Deze kritiek komt van twee mensen, het merendeel van de bewoners is tevreden."

Bovendien zijn er volgens Tessemaker de laatste tijd al verbeteringen doorgevoerd bij de woonunits. "Ten aanzien van veiligheid zitten we zelfs ruim binnen de normen. Omdat het altijd mijn grote angst was dat er ooit brand zou uitbreken, hebben we volop geïnvesteerd in preventie en onder meer nooduitgangen. Maar inderdaad, de accommodatie is gedateerd. Dat is ook de reden dat we nieuw willen bouwen. Er is dinsdag net groen licht gegeven voor de bouw van acht appartementen."