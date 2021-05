Commandant Verzetsleger Uganda krijgt geen levenslang, maar 25 jaar cel

Bij de strijd van het Verzetsleger kwamen tienduizenden mensen om het leven. De rebellengroep wordt verdacht van het toebrengen van ernstige verminkingen, zoals het afhakken van ledematen, en het ontvoeren van duizenden kinderen die daarna werden ingezet als kindsoldaat of seksslaaf.

In 2003 klopte de Ugandese regering aan bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Dat stelde een onderzoek in naar de terreurgroep. Een jaar later werd een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen vijf leiders. Van hen bleken alleen Ongwen en Kony nog in leven.

Kony is, ondanks vele zoektochten, nooit gevonden. Ongwen meldde zich uiteindelijk zelf bij de autoriteiten in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Bij zijn arrestatie zou hij hebben gezegd dat hij niet in de jungle wilde sterven en gehoor wilde geven aan de oproep van het ICC. Sinds 2015 zit Ongwen in de gevangenis in Scheveningen.