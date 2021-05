Amerikaanse toeristen krijgen levenslang voor moord op politieman in Rome

Twee Amerikaanse toeristen zijn door een Italiaanse rechtbank tot levenslang veroordeeld voor de moord op een politieman in Rome in 2019. De zaak leidde tot opschudding in Italië.

De nu 21-jarige Finnegan Lee Elder had eerder al bekend politieagent Mario Cerciello Rega (35) te hebben neergestoken in de vroege ochtend van 26 juli. Op dat moment was zijn vriend Gabriel Natale-Hjorth (20) in een handgemeen verwikkeld met een andere agent.

Mislukte drugsdeal

Dat gebeurde vlak bij het hotel van de twee Amerikanen in de wijk Trastevere. De uit Californië afkomstige vrienden waren voor vakantie naar Rome gekomen. Daar probeerden ze drugs te kopen bij een dealer. Die zou hen nepdrugs hebben verkocht, waarop de twee een handlanger van de dealer een tas afhandig maakten.

Elder en Natale-Hjorth spraken vervolgens over de telefoon met de dealer af dat zij hun geld terug zouden krijgen in ruil voor de tas, maar toen ze zich meldden op de afgesproken plek, doken er twee undercoverpolitieagenten op. Volgens de Amerikanen werden zij uit het niets aangevallen door de twee mannen, van wie zij niet wisten dat het agenten waren, en handelden zij uit zelfverdediging. De tweede agent, Andrea Varriale, ontkent dit en zegt dat zij zich identificeerden.

Volgens justitie werd Cerciello Rega elf keer gestoken met een 18 centimeter groot mes dat Elder had meegenomen uit de VS. De undercoveragenten waren onbewapend.

Zwaarste straf

De rechtbank ging niet mee in het verweer van de Amerikanen en gaf hen de zwaarst mogelijke straf. Ze zijn ook schuldig bevonden aan poging tot afpersing, geweldpleging, verzet tegen een ambtenaar en het dragen van een aanvalswapen zonder goede reden.

De verdediging van de twee Amerikanen maakte meteen bekend in beroep te zullen gaan tegen de uitspraak. Volgens het Italiaanse rechtssysteem komen gedetineerden die tot levenslang zijn veroordeeld met goed gedrag na 21 jaar in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling.