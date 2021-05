Minderjarigen aangehouden voor mishandeling op straat in Sittard

In Sittard is vanmiddag een man mishandeld, bedreigd en beroofd. Er zijn drie verdachten aangehouden, twee van hen zijn minderjarig. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De mishandeling was vanmiddag rond 14.00 uur buiten op straat. Het slachtoffer werd met een stok geslagen en bedreigd met een mes. Hij heeft volgens de politie zijn telefoon en portemonnee moeten afgeven.

De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd, meldt 1Limburg.