Wekdienst 5/5: Bevrijdingsdag met online vieringen • Halve finale Champions League

Een boer in de Belgische grensplaats Erquelinnes heeft nogal wat teweeggebracht door per ongeluk de grens met Frankrijk te verleggen. Een lokale historicus viel het op dat een eeuwenoude paal die de grens markeert, zo'n twee meter was verplaatst.

De grenspaal van ruim 150 kilo stamt uit 1820 toen de grens tussen Frankrijk, Luxemburg en het latere België werd vastgelegd, vijf jaar na de verloren veldslag van Napoleon bij Waterloo.

De burgemeesters aan beide kanten konden de humor er wel van inzien. "We moeten een nieuwe grensoorlog koste wat kost vermijden", grapte de burgemeester van de Franse kant.

"Hij heeft België groter gemaakt en Frankrijk kleiner. Dat is geen slim idee", zei de burgemeester van Erquelinnes tegen lokale media.