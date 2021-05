Franse klimaatwet neemt eerste horde in parlement

De klimaatwet van de Franse president Macron heeft een eerste horde genomen in het parlement. Een ruime meerderheid van het lagerhuis heeft ingestemd met de wet, die onder meer de uitbreiding van luchthavens moet tegengaan, een einde moet maken aan terrasverwarmers en de strijd moet aangaan met verpakkingsafval. De Fransen hebben als doel om in 2030 de uitstoot met 40 procent te verminderen, ten opzichte van 1990.

"In plaats van grote woorden en enorme en onhaalbare doestellingen die alleen maar weerstand oproepen, nemen we effectieve maatregelen", zei de minister van Milieu tegen het parlement. De Franse senaat moet nu ook nog instemmen, en het is de verwachting dat dat zal gebeuren.

Minder vlees, duurzamere huizen

In het wetsvoorstel staat onder meer dat staatsscholen minimaal één dag per week een menu moeten aanbieden zonder vlees of vis. Het aantal binnenlandse vluchten moet drastisch omlaag, en de verkoop van auto's die meer dan 95 gram CO2 per kilometer uitstoten wordt over negen jaar verboden. Verder mogen woningverhuurders vanaf 2025 geen slecht geïsoleerde woningen meer verhuren.

Ook komt er in de wet te staan dat 'ecocide' een strafbaar feit wordt. Dat betekent dat mensen die het milieu vervuilen daarvoor vervolgd kunnen worden.

Gemiste kans

Het wetsvoorstel werd meer dan 200 uur behandeld in het Franse lagerhuis. 332 parlementariërs stemden uiteindelijk voor, 77 tegen. Milieuclubs uitten stevige kritiek op de plannen. Die vinden dat de maatregelen niet ver genoeg gaan en wijzen erop dat het Franse doel lager ligt dan het doel van de Europese Unie, namelijk 55 procent minder uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.

Greenpeace spreekt van een "gemiste kans", omdat adviseurs van Macron zelf ook zeggen dat het voorstel "mogelijk maar beperkte impact" zal hebben. Bovendien oordeelde een Franse rechter begin februari dat het klimaatbeleid van de overheid tekortschiet.