Mogelijk zwemmer vermist in Noordzee bij Katwijk, reddingsactie gestart

In de Noordzee bij Katwijk is mogelijk een zwemmer vermist. De Kustwacht is samen met de Reddingsbrigade en de KNRM een zoekactie gestart.

Er wordt onder meer gezocht in het water met boten en een helikopter. Ook het strand wordt gecontroleerd.

De politie in Katwijk kreeg een melding binnen van een vermiste zwemmer. Het zou gaan om een jonge man met een rode zwembroek.

"Die persoon is later uit het zicht verdwenen", zegt een woordvoerder van de Kustwacht tegen Omroep West. "Het is dus niet zeker of er iemand vermist is, maar we kunnen het ook niet uitsluiten."