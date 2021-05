Stroomstoring ziekenhuis Maastricht: patiënten lagen niet samen op één kamer

De vier patiënten die vorige week getroffen werden door een stroomstoring in het ziekenhuis in Maastricht, lagen niet op één kamer. Een woordvoerder van het Maastricht UMC laat aan 1Limburg weten dat de patiënten verspreid over vier kamers lagen.

Door de stroomstoring viel de zuurstoftoediening uit, waarna de situatie van twee patiënten verslechterde. Zij zijn daarna overleden. Of de storing direct verband houdt met het overlijden, wordt nader onderzocht. Het universitair ziekenhuis vermoedt dat bij minstens één patiënt de stroomuitval heeft bijgedragen aan het overlijden.

Het ziekenhuis sprak gistermiddag op een persconferentie van één kamer waarop de patiënten zouden hebben gelegen. Volgens de woordvoerder gaat het echter niet om één kamer, maar om een 'unit' met vier ruimtes.

"De kamers vormen samen één unit. Deze unit is aangesloten op een lokale stroomvoorziening en deze is donderdagnacht uitgevallen", aldus de woordvoerder. De woordvoerder laat weten dat alle direct betrokkenen op de hoogte zijn gesteld van de laatste informatie.

Plaatselijke storing

Door nog onbekende oorzaak viel in de nacht van donderdag op vrijdag de lokale stroomvoorziening uit. De noodstroom trad niet in werking omdat het zo'n plaatselijke storing was, zo was de uitleg op de persconferentie.

De Optiflow, een apparaat voor om extra zuurstof toe te dienen, viel door de stroomstoring uit, waarna de situatie van twee patiënten verslechterde. Nog onduidelijk is hoelang de patiënten geen zuurstof hebben gekregen. De 67- en 76- jarige patiënt zijn toen in de loop van de nacht overleden.

Het ziekenhuis is inmiddels begonnen met een intern onderzoek naar de storing. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd buigt zich over het incident. Alle apparaten op de afdeling evenals de stroomvoorziening zijn direct vervangen.