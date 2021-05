Das doodgeschoten in Deurne, politie zoekt getuigen

Op een veld in Deurne is gisteren een doodgeschoten das gevonden. Het dier lag daar met een wond in de rug. De das is een beschermde diersoort en het doodschieten van zo'n dier is strafbaar. "Dit is een misdrijf", aldus de dierenpolitie.

De dierenpolitie doet onderzoek en vraagt mensen die meer informatie hebben zich te melden. Volgens de politie is er nog geen verdachte in beeld.

Mari de Bijl van de stichting Brabants Landschap is verbaasd over wat de das is aangedaan. "Dat is wel heel triest", zegt de boswachter tegen Omroep Brabant. Hij vraagt zich af waarom iemand dit zou doen. "Soms hebben mensen bijna geen reden nodig om iets dood te maken. Dan zitten ze gewoon in de weg, of zijn ze bang dat ze schade aanrichten aan landbouw of dieren opeten. Maar het gaat wel ver om een das dood te schieten."

Momenteel leven naar schatting 5000 tot 6000 dassen in Nederland. Die komen vooral voor op de Veluwe, in Oost-Brabant en Zuid-Limburg.