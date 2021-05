Verontwaardiging, maar ook begrip voor huldiging Ajax: 'Je doet het nooit goed'

Otto Adang, gedragswetenschapper en lector Openbare Orde en Gevaarbeheersing aan de Politieacademie, zegt de precieze overwegingen van de driehoek niet te kennen. "Maar er moet in zo'n situatie altijd gekeken worden of het middel niet erger is dan de kwaal. Leidt het ertoe dat mensen zich wel aan de coronaregels houden, of niet?"

Als mensen geen vernielingen plegen of gewelddadig zijn, moet volgens Adang worden gekeken of een interventie de beste oplossing is. Hardhandig ingrijpen kan volgens hem ook averechts werken. "Dan wordt er bijvoorbeeld veel geschreeuwd en komen mensen dicht op elkaar te staan. In termen van virusbestrijding is dat ook onwenselijk."

Volgens de gedragswetenschapper had Ajax kunnen overwegen om een alternatief voor een huldiging aan te kondigen, waar geen mensenmassa bij betrokken mocht zijn. "Maar daar vestig je toch weer de aandacht op een viering, waarvoor mensen zich juist kunnen gaan verzamelen."