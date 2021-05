Negen jaar cel voor man uit Utrecht die zijn gezin zwaar mishandelde

Een 44-jarige man is veroordeeld tot negen jaar cel voor het jarenlang mishandelen van zijn vrouw en kinderen. Volgens de rechter was het geweld "excessief, veelvuldig en mensonterend".

De man mishandelde sinds 2007 zijn gezin op ernstige wijze. Zijn vrouw deed uiteindelijk aangifte tegen hem nadat hij haar in het been had gestoken met een mes. Volgens de rechter had de man daarbij de intentie om haar te doden.

Hoger dan de eis

De straf valt hoger uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Bij de bepaling daarvan hield de rechter er rekening mee dat de man niet meewerkte aan psychologisch onderzoek en dat hem geen tbs kon worden opgelegd.

Ook nam de rechter het zwaar op dat de Utrechter zijn kinderen aanzette om hun moeder te mishandelen, meldt RTV Utrecht.

Naast de gevangenisstraf mag de man de komende jaren geen contact opnemen met zijn ex-vrouw en hun kinderen, omdat er volgens deskundigen kans is op eerwraak.