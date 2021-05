Podcast De Dag: over 'vrij reizen' in de EU deze zomer

Het Europees Parlement heeft groen licht gegeven voor een coronapaspoort, waarmee EU-burgers in de zomervakantie vrij door Europa mogen reizen. Ook hebben meerdere Europese landen, waaronder Frankrijk, Spanje en Griekenland, aangekondigd dat toeristen straks welkom zijn en de coronamaatregelen versoepeld worden. Met nog twee maanden te gaan tot het begin van de zomervakantie lijkt het antwoord op de vraag of een buitenlandse vakantie er in zit, steeds meer richting 'ja' te gaan. Niet in de laatste plaats omdat de gevolgen van een 'nee' voor landen die zwaar op toerisme leunen niet te overzien zouden zijn.

Europa-correspondent Sander van Hoorn vertelt in podcast De Dag over hoe 'vrij reizen' er volgens de Europese Commissie uit moet gaan zien, hoe het zit met dat coronapaspoort en wat de verschillende lidstaten zélf van plan zijn. Vorig jaar trok ieder land zijn eigen plan en ontstond er een chaotische lappendeken van regels. Na de zomer liepen de besmettingen bovendien weer snel op. Dat moet dit jaar anders. Maar hoe?

