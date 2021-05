Honderden arrestaties bij Dag van de Arbeiddemonstraties wereldwijd

Vakbondslieden en gele hesjes protesteerden tegen geplande hervormingen van de sociale zekerheid. "Dividend, niet een werkloosheidsuitkering is het inkomen van luie mensen", stond op een van de vlaggen geschreven.

Er waren in Frankrijk ruim 300 protestbijeenkomsten, behalve in Parijs ook in onder meer Lyon, Lille, Nantes en Toulouse. De extreemlinkse voormalige presidentskandidaat Jean-Luc Mélenchon en de rechts-populistische oppositieleider Marine Le Pen liepen mee in de protestmarsen. Ze grepen de kans om campagne te voeren tegen president Macron vanwege de verkiezingen van volgend jaar.

Indonesië en de Filipijnen

In Indonesië deden zo'n 50.000 medewerkers van 3000 bedrijven mee aan de traditionele protestdag, zegt een vakbondspresident tegen persbureau Reuters. In ruim 200 steden verspreid over het land werd actie gevoerd.

De kritiek richtte zich onder meer op nieuwe arbeidswetten. Critici vrezen dat daardoor de ontslagvergoeding zal dalen en dat het voor bedrijven aantrekkelijker wordt om buitenlanders in plaats van Indonesiërs aan te nemen. Om de ernst van de situatie te schetsen hadden demonstranten gekscherend op straat een begrafenis in scène gezet.

In de Filipijnen hield de politie demonstranten tegen in de hoofdstad Manilla. Actievoerders wilden een plein afzetten om noodsteun af te dwingen. Vanwege de pandemie is de werkloosheid in het land fors gestegen. Er geldt ook een lockdown en op basis daarvan werd de demonstratie verboden.

Rusland, Italië en Duitsland

De Russische autoriteiten stonden enkele honderden mensen toe bij de jaarlijkse kranslegging vanwege de Dag van de Arbeid. Normaal gesproken demonstreren op 1 mei in Moskou duizenden leden van de communistische partij; nu waren dat er enkele honderden.

Ook in Italië waren de 1 mei-manifestaties een schim van die uit het recente verleden. Ditmaal geen grote rockconcerten en grote marsen ter ere van de arbeid. De grootste bijeenkomst was in Turijn, daar hadden enkele honderden mensen zich verzameld.

Duitsland is ook een land waar het vaak onrustig is op 1 mei. Ook dit jaar werden duizenden agenten ingezet om eventuele ongeregeldheden de kop in te drukken. In Berlijn verliep de protestdag zonder grote incidenten. De demonstraties waren niet alleen gericht op de Dag van de Arbeid. Ook tegenstanders van de coronamaatregelen gingen de straat op volgens de politie.