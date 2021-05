17 auto's betrokken bij ongeluk op snelweg Rotterdam

Op de A20 bij Rotterdam zijn zeventien auto's betrokken geraakt bij een ongeluk. De auto's botsten rond 16.15 uur op elkaar bij de afslag Rotterdam-Noord. Acht auto's zijn volgens Rijkswaterstaat weggesleept; de rest kon op eigen kracht verder.

De oorzaak van het ongeluk is niet duidelijk. Op beelden is te zien hoe een rij voertuigen aan het einde van een oprit achter elkaar staat.

Ambulancepersoneel heeft 25 inzittenden nagekeken. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, schrijft omroep Rijnmond.

Als gevolg van het ongeluk was in de richting van Gouda tijdelijk maar één rijstrook beschikbaar. Dat leidde tot files en grote drukte op andere wegen in het noorden van Rotterdam. Aan het begin van de avond was de A20 weer vrij.