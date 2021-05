Belgische politie grijpt in bij illegaal feest La Boum 2 in Brussel

In Brussel heeft de politie het Terkamerenbos ontruimd. In dat park waren in de loop van de middag circa 2000 mensen bijeengekomen voor de tweede editie van het illegale feest La Boum. Na de ontruiming wierpen verspreide groepjes barricaden op met boomtakken. Ook in omliggende straten verspreidden zich groepjes.

De politie ging omstreeks 17.30 uur tot ontruiming over wegens het "niet naleven van de sanitaire maatregelen". Daarvoor was de spanning al flink opgelopen. Er waren vechtpartijtjes tussen verschillende groepen, er werden rookbommetjes gegooid en politieagenten werden bekogeld met stokken en stenen.

De politie greep met honderden agenten, waterkanonnen en paarden in: