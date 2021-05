Maken van test- of vaccinatieafspraak gaat moeizaam: GGD kampt met storing

Medewerkers waren volgens de GGD telefonisch nog wel bereikbaar om afspraken in te plannen en mensen te bellen met testuitslagen. Een GGD-woordvoerder zei wel dat zo'n 10 tot 15 procent van de medewerkers van het callcenter bij het maken van een afspraak ook last had van de technische problemen.

Het blijkt nu dat er meer problemen zijn. "Op dit moment hebben wij te maken met een storing in de koppeling met DigiD", zegt de GGD. Zowel bij het maken van een afspraak als bij het checken van een testuitslag kunnen nu problemen ontstaan.