Beelden van doodgehamerde varkens in Britse stal schokken vleesindustrie

In Groot-Brittannië is geschrokken gereageerd op beelden uit een Schotse varkensstal. Daarop is te zien dat varkens op een onnodig gruwelijke manier worden gedood.

Medewerkers van de stal in het noordoosten van Schotland slaan een varken met een hamer op het hoofd dood. In andere shots is te zien hoe biggetjes tegen een betonnen vloer worden geslagen. Ook zijn er zeugen te zien met ernstige verwondingen, zoals organen die uit het lichaam hangen. De beelden zijn stiekem gemaakt, de actiegroep Animal Equality UK heeft ze donderdag gepubliceerd.

De eigenaar van de stal zat in het bestuur van Quality Meat Scotland, een organisatie die vlees promoot en een bepaalde standaard voor varkensboeren wil stellen. Toen de boer de beelden uit zijn stal te zien kreeg, trok hij zich terug uit de organisatie, schrijft The Times.

Quality Meat Scotland is een onderzoek begonnen naar de beelden. "Dieren moeten met respect worden behandeld", laat de organisatie weten. "Varkens die niet via de normale methode sterven, moeten snel en humaan geëuthanaseerd worden door opgeleide en competente personen."

De Britse branchevereniging voor de varkensindustrie noemt de beelden totaal onacceptabel en stelt ook een onderzoek in.

Goedkoop vlees

De krant The Scottish Farmer schrijft dat de beelden volgens andere Schotse boeren "een smet op de hele industrie" zijn, die toch al een imagoprobleem heeft. Een boer en dierenarts stelt dat het ook een probleem is dat supermarkten, overheden en consumenten "extreme druk" uitoefenen om goedkoop vlees te produceren. "In de rafelrandjes van de industrie kan dat leiden tot dit soort onacceptabel gedrag."

Een bekende vleesdistributeur en de supermarkten Lidl en Tesco hebben direct de banden verbroken met het bedrijf waar de misstanden zijn gefilmd. De actiegroep Animal Equality noemt de beelden een voorbeeld van weer een bedrijf dat "hoog welzijn belooft, maar de regels aan de laars lapt". De actiegroep roept op tot betere controles en strengere regelgeving rondom varkens.