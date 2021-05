Woningen ontruimd in Rotterdam, waarschijnlijk vuurwerk in portiek gegooid

In een appartementengebouw in de Rotterdamse wijk Hoogvliet zijn vannacht twaalf woningen ontruimd. Er was een ontploffing in de portiek, de politie gaat ervan uit dat iemand zwaar vuurwerk naar binnen heeft gegooid.

Er zijn geen gewonden, wel zijn er ruiten gesneuveld.

Door de ontploffing kwam het trappenhuis vol rook te staan. Een woordvoerder van de brandweer zegt dat een bewoner van de derde verdieping dacht dat er brand was uitgebroken. Vanwege de rook in het trappenhuis zijn enkele mensen van een balkon gehaald.

Alle bewoners zijn inmiddels weer terug naar huis.